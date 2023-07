Apple Vision Pro: Deutschland steht auf der Liste, aber erst später

Apple wird „Anfang 2024“ das Vision Pro-Headset in den USA für 3.500 Dollar auf den Markt bringen. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht und weitere Länder sind für „später im Jahr“ geplant. Deutschland? Möglich, aber sicher ist das noch nicht.

Apple Vision Pro: Deutschland ist geplant

Laut Mark Gurman von Bloomberg arbeitet an Team an der deutschen Version von Apple Vision Pro, es gab auch deutsche Pressemitteilungen, aber global stehen erst Kanada und Großbritannien auf der Liste für 2024. Es könnte also 2025 werden.

Das sagt die Quelle nicht, aber wir haben wohl nicht die höchste Priorität.

Diese Pläne können sich natürlich jederzeit ändern, aber vielleicht werden wir es kommendes Jahr gar nicht bei uns sehen. Was ich interessant finde: China ist auf der Liste für den Launch, so die Quelle, da besitzt aber Huawei die Markenrechte.

Apple Vision Pro: Anprobe in den Stores

Apple Vision Pro wird übrigens über die Apple Stores verkauft und diese werden auch entsprechend umgebaut, um spezielle Bereiche für einen kurzen Test zu bieten. Man muss sich aber vorher anmelden und eine mögliche Sehschwäche angeben. Eine eigene iPhone-App soll den Kopf scannen und Zubehör anpassen.

Drittanbieter werden Vision Pro 2024 nicht anbieten, Apple geht da erst mal einen eigenen Weg. Mark Gurman hat letztes Jahr auch behauptet, dass Apple nicht mit vielen Verkäufen in den Stores rechnet, aber damit, dass viele Fans der Marke mal vorbeischauen und es testen wollen – und dann andere Apple-Produkte kaufen.

