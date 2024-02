Apple Vision Pro startet mit über 600 Spatial-Apps

Apple hat bekannt gegeben, dass die Vision Pro morgen mit über 600 Apps in den USA starten wird. Vermutlich auch eine Antwort auf die Schlagzeilen, dass Netflix, YouTube, Spotify und Co. nicht zum Marktstart der VR-Brille mit dabei sind.

Es gibt übrigens über 600 „räumliche Apps“, neben den für die Brille entwickelten Apps, kann man auch über eine Million Apps von iOS und iPadOS nutzen. Leider schweigt Apple weiter zum globalen Marktstart (also Deutschland) der Vision Pro.

Mal schauen, wie sich das App-Angebot entwickelt, denn da sind zwar einige „Spatial-Apps“ dabei, aber von dem, was ich so aus den ersten Reviews gesehen habe, fühlen sich viele davon doch noch wie eine iPad-Version für eine VR-Brille an.

Das kann (und muss) sich ändern, doch viele Entwickler warten dieses Mal doch eher ab und schauen, was Apple mit der Vision Pro geplant hat. Ein über 4.000 Euro (voraussichtlich) teures Produkt ist eben noch nicht für den breiten Massenmarkt.

