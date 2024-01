Apple Vision Pro: Wann kommt die Brille nach Deutschland?

Apple hat die ersten Medien mit einer Vision Pro versorgt und am Freitag startet in den USA der Vorverkauf, bevor es dann am 2. Februar offiziell losgeht. Doch das gilt weiterhin nur für die USA, wann kommt die Apple Vision Pro nach Deutschland?

Laut Apple sind weitere Länder für 2024 geplant und glaubt man Ming-Chi Kuo, dann peilt Apple relativ zeitnah einen globalen Launch. Es könnte noch vor der WWDC 2024, die in der Regel im Juni stattfindet, losgehen. Auch in Deutschland?

Schwer zu sagen, denn Mark Gurman behauptete letztes Jahr, dass bisher nur Kanada und Großbritannien für 2024 auf der Liste stehen. Es könnte sogar 2025 werden, bis die Apple Vision Pro in weiteren Ländern (also auch bei uns) startet.

Doch es hängt jetzt sehr viel vom Launch, von den ersten Reaktionen und vom Hochlauf der Produktion ab. Apple hat sich seit der Ankündigung im Sommer 2023 nicht mehr dazu geäußert, weil man es vermutlich noch nicht genau sagen kann.

