Apple vs. EU: Drei Safari Browser im Wettbewerb?

Apple hat einen überraschenden Schritt unternommen, um einer Regulierung in der Europäischen Union zu entgehen, indem es behauptet, nicht nur einen, sondern drei verschiedene Webbrowser anzubieten, die zufällig alle den Namen Safari tragen. Dieses Vorgehen wirft Fragen auf, da Apple in seiner eigenen Werbung die Einheitlichkeit seiner Safari-Browser betont, wenn es für seine Continuity-Funktion wirbt. Unter dem Slogan „Same Safari. Different device.“ betont Apple die Einheitlichkeit des Nutzererlebnisses auf verschiedenen Geräten.

Die Europäische Kommission hat im September sechs Gatekeeper-Unternehmen definiert, darunter Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta und Microsoft, und ihnen sechs Monate Zeit gegeben, um den gesetzlichen Verpflichtungen des Digital Markets Act (DMA) nachzukommen. Der DMA wurde entwickelt, um die Macht großer Technologieplattformen zu begrenzen und den Wettbewerb zu fördern.

Auch Apple wurde zum „Gatekeeper“ für drei zentrale Plattformdienste erklärt: Betriebssysteme (iOS), Online-Vermittlungsdienste (AppStore) und Webbrowser (Safari). Es wird erwartet, dass Apple bis März 2024 in Europa Drittanbieter-App-Stores zulassen muss, die mit iOS kompatibel sind, sowie Browser-Engines, die nicht auf Safaris WebKit basieren.

Trotz des Widerstands von Apple hat die Europäische Kommission eine weitere Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob iPadOS und iMessage ebenfalls als von Gatekeepern kontrollierte Kernplattformdienste eingestuft werden sollten.

