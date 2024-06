Apple Watch dominiert Wearable-Markt, bricht aber massiv ein

Apple dominiert mit der Apple Watch seit Jahren den Markt für Wearables und laut IDC sah das im ersten Quartal 2024 nicht anders aus. Mit einem Marktanteil von 18,2 Prozent liegt man deutlich vor der Konkurrenz – die allerdings schnell aufholt.

Apple Watch bricht sehr stark ein

Mit knapp 20 Millionen verkauften Einheiten ging es nämlich ca. 5 Millionen zurück und somit blickt man auf einen Einbruch von fast 20 Prozent. Vor einem Jahr lag der Marktanteil noch bei fast 25 Prozent, die Apple Watch lässt also langsam nach.

Doch kein Wunder, denn seit der Apple Watch Series 4 hat sich nicht viel getan und seit der Apple Watch Series 7 noch weniger. Und auch die Apple Watch Ultra 2 war kein großer Sprung. Doch warum auch? Bisher kam die Apple Watch auch so an.

Ich bin daher mal gespannt, was uns bei der Apple Watch Series 10 erwartet, denn watchOS 11 dürfte in diesem Jahr nicht das große Zugpferd sein. Die Apple Watch Ultra 3 vermutlich auch nicht, alle Augen sind also auf die normale Watch gerichtet.

Xiaomi, Huawei und Samsung wachsen

Xiaomi und Huawei konnten zum Start ins neue Jahr übrigens richtig stark wachsen und auch bei Samsung läuft der Wechsel zu Wear OS mit einem Wachstum von 13 Prozent sehr gut. Freut mich, denn Apple kann viel mehr Konkurrenz vertragen.

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra: Das steckt in der neuen Smartwatch Samsung dürfte in etwa einem Monat bereits neue Hardware zeigen, denn das zweite Unpacked-Event ist in diesem Jahr deutlich früher. Eine neue Galaxy Watch-Reihe ist mit dabei und die Gerüchteküche […]6. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->