Apple Watch Series 10 soll 2024 ein neues Design bekommen

Apple geht laut Mark Gurman davon aus, dass sich die Apple Watch in diesem Jahr und vor allem im letzten Quartal nicht so gut verkaufen wird, da es in den letzten Jahren kaum neue Funktionen gab. Das soll sich aber kommendes Jahr ändern.

Apple Watch bekommt neues Design

Für das 10. Jubiläum der Apple Watch plant Apple „für mindestens ein Modell ein neues Design“, so die zuverlässige Quelle von Bloomberg. Die erste Apple Watch wurde übrigens Ende 2014 angekündigt und kam dann Anfang 2015 auf den Markt.

Ich vermute aber, dass Apple die Apple Watch Series 10 nicht im Frühjahr 2025 auf den Markt bringt, sondern wie immer das Weihnachtsgeschäft mitnimmt. Und mit der Erkennung von Bluthochdruck und Schlafapnoe gibt es zwei neue Funktionen.

Apple Watch Ultra folgt etwas später

Bisher deutet sich an, dass nur die normale Apple Watch für 2024 überarbeitet wird und noch nicht die Apple Watch Ultra. Die bekommt sicher die neuen Health-Extras und mehr, aber kein neues Design. Das wird vermutlich erst ein Jahr später folgen.

Mal schauen, wie die neue Apple Watch aussieht, wir haben ja bereits gehört, dass dieser Schritt ansteht und die Apple Watch vermutlich etwas kantiger und dünner wird und eventuell (das wird nur getestet) ein ganz neues Bandsystem bekommt.

