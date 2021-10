Apple Watch Series 7: Ehemaliger Apple-Ingenieur begleitet iFixit-Teardown

Der Teardown, also das Zerlegen von neuen Produkten, von iFixit ist mittlerweile sicher den meisten ein Begriff. Kurz nach dem Release schaut man sich die neuen Produkte an, beobachtet Veränderungen im Vergleich zum Vorgänger und dann gibt es auch gerne noch eine Bewertung, wie gut man etwas reparieren kann.

Apple Watch Series 7: Komplexer als es aussieht

Im Falle der Apple Watch Series 7 geht man etwas anders an die Sache, denn der Teardown wird von einem ehemaligen Apple-Ingenieur begleitet. Dieser bringt ein ganz anderes Level an Erfahrung bei der Entwicklung von Produkten mit und erklärt auch, warum die Apple Watch wohl später kam (neues und komplexes Display).

Ich schaue mir die Teardowns von iFixit zwar auch so ganz gerne mal an, kann das in diesem Fall aber wirklich empfehlen. Tobias nennt wirklich interessante Details in diesem Teardown, der sich teilweise wie ein Interview anfühlt. Das Upgrade wirkt in diesem Jahr zwar sehr klein, unter der Haube ist es das aber scheinbar nicht.

Da stellt sich mir mittlerweile auch die Frage: Werden wir das kantige Design dann wirklich 2022 sehen? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Apple für nur ein Jahr dieses neue Design entwickelt hat. Man könnte sich sowas zwar erlauben, aber es würde mich nicht wundern, wenn das Design doch eine Weile bleibt.

