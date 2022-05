Apple Watch Series 8 könnte ganz neuen Sensor bekommen

Apple soll schon seit einigen Jahren an einem Temperatursensor für die Apple Watch arbeiten und dieser stand mal eine Weile für die Series 7 im Raum. Doch wie wir wissen, entschied sich Apple vor Marktstart dagegen.

Danach hieß es, dass der Temperatursensor vermutlich auch nicht mit der Series 8 kommen wird, doch da ruderte Mark Gurman vor ein paar Tagen zurück. Es sei noch nicht sicher, aber Apple möchte diesen Schritt gehen.

Dieser Aussage schließt sich jetzt auch Ming-Chi Kuo an, womit die zwei besten Apple-Quellen eine sehr ähnliche Aussage getroffen haben. Auch Kuo ist sich noch nicht ganz sicher, betrachtet das also mit etwas Skepsis.

Bei der Series 7 lag es übrigens nicht an der Hardware, die ist fertig. Doch sie hat Grenzen, daher ist der Algorithmus zum Messen entscheidend. Und da hat Apple angeblich sehr hohe Ansprüche an die Apple Watch.

The challenge in implementing precise body temperature measurement is that skin temperature quickly varies depending on outside environments. A smartwatch can’t support core temperature measurement in terms of hardware, so it needs an excellent algorithm to work together.