Apple Watch Series 9 und Ultra 2: Neue Geste kommt mit watchOS 10.1

Apple kündigte letzte Woche die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 an und eine der Neuerungen ist auch eine „neue“ Geste. Ein Doppeltipp mit Finger und Daumen kann eine gewisse Aktion auslösen. Doch wenn ihr heute eure neue Apple Watch auspackt, dann wird diese Funktion noch nicht bei euch verfügbar sein.

Apple hat gegenüber Marques Brownlee bestätigt, dass der Doppeltipp erst mit watchOS 10.1 kommt, so erklärt er es in seinem Video. Mit einer ersten Beta von watchOS 10.1 hätte ich noch diese Woche gerechnet, aber sie kommt vermutlich erst nächste Woche, denn eine neue Beta erscheint bei Apple nicht am Freitag.

Von offizieller Seite spricht Apple übrigens von „Oktober“ auf der Produktseite der neuen Apple Watch. Es dürfte aber eher Ende Oktober werden, denn so eine Beta wird gerne mal ein paar Wochen getestet. Ich bin gespannt, denn die Funktion gibt es zwar in gewisser Hinsicht schon, aber nur als Option bei Bedienungshilfen.

