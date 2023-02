Apple Watch Series X: Sehen wir 2024 ein großes Upgrade?

Die Apple Watch Series 7 brachte ein frisches Design mit, doch mit der Series 8 gab es ein kleines Upgrade und auch mit der Series 9 soll das nicht anders sein. Was wohl daran liegt, dass ein sehr großes Upgrade ansteht.

Apple könnte kommendes Jahr sowas wie eine Apple Watch Series X zeigen, in Anlehnung an das Apple iPhone X, was auch ein großer Schritt war. Und da ist jetzt von 1,89 Zoll und 2,04 Zoll bei den Displays die Rede.

Falls das stimmt, wird das Display also größer.

Da das Display bei der Series 7 (und 8) das Gehäuse eigentlich ausreizt, wäre es denkbar, dass die Apple Watch ein kleines bisschen größer wird. So ein Schritt ist auch ein gutes Zeichen für ein neues Design der Watch.

Apple Watch SE 3 soll 2024 kommen

Parallel zu Apple Watch Series X soll 2024 die Apple Watch SE 3 kommen, bei der Apple dann das Design der Series 7 (bzw. 8 und 9) nutzen kann, da die aktuelle Apple Watch Series X wieder etwas anders aussieht.

Klingt logisch und falls sich bei der Series 9 wirklich nicht viel tut, dann wäre es 2024 mal wieder Zeit für einen großen Schritt – gerne auch auf dem Level der Series 4 damals, die ein echt großer Sprung war.

Das „Apple iPhone Ultra“ kommt wohl 2024 Wir haben immer wieder gehört, dass sich das iPhone 15 Pro Max vermutlich etwas mehr vom iPhone 15 Pro unterscheiden wird und Apple in diesem Jahr womöglich ein iPhone 15 Ultra plant. Das war laut Mark Gurman von Bloomberg auch…5. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->