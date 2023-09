Apple Watch Ultra 2 vorgestellt: Neuer Chip, helleres Display und keine neue Farbe

Apple präsentierte letztes Jahr die erste Apple Watch Ultra und überraschte mich ein bisschen, denn ich hätte eher mit dem Zusatz „Pro“ gerechnet, den es bei den anderen Produkten (iPhone, iPad, MacBook, …) gibt. Doch die Apple Watch Ultra war natürlich keine Eintagsfliege, die Top-Version bleibt bei Apple im Portfolio.

Apple Watch Ultra 2: Das sind die Neuerungen

Die Apple Watch Ultra 2 kommt mit einem neuen Chip daher und es handelt sich beim Apple S9 nicht einfach nur um ein neues SiP (System in a Package), unter der Haube werkelt mal wieder ein ganz neuer Chip. Im Vorfeld war zu hören, dass der Apple A15 die Basis ist, man wechselt also vom 7-nm- zum 5-nm-Verfahren.

Dazu gibt ein paar neue Software-Features für Siri und doppeltes Tippen ist jetzt Standard. Diese Funktion gab es übrigens schon vorher über die Bedienungshilfen.

Die größte Neuerung ist in diesem Jahr das neue Display mit bis zu 3.000 nits, was schon absurd hell ist. Was aber fehlt und worauf viele sicher gehofft haben, ist eine dunkle Version der Apple Watch Ultra. Hier eine kurze Übersicht der Neuerungen:

Apple Watch Ultra 2: Das ist der Preis

Die Vorbestellungen starten am 15. September im Apple Online Store und bei dem ein oder anderen Händler. Mit den ersten Testberichten ist dann Mitte kommender Woche zu rechnen und offizieller Marktstart ist laut Apple am 22. September.

Es handelt sich übrigens um die bisher umweltfreundlichste Smartwatch von Apple (trifft auch auf die Bänder zu) und man schickt die neue Ultra-Generation für 999 Euro ins Rennen. Weitere Details gibt es auf der offiziellen Webseite von Apple.

