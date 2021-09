Apple Watch: Es sind wohl viele Health-Funktionen in Planung

Apple wird in diesem Jahr ein neues Design bei der Apple Watch einführen, die Series 7 kommt aber angeblich ohne neue Health-Funktionen. Dafür hat Apple laut WSJ einige für die Zukunft geplant – los geht es mit der Series 8 nächstes Jahr.

Apple Watch mit Temperatursensor

Hier soll ein Temperatursensor geplant sein, was auch schon Mark Gurman gehört hat. So soll man unter anderem die Fruchtbarkeit planen können. Außerdem will Apple dann auch den Pulsmesser und das Schlaftracking weiter optimieren.

Mit einer Apple Watch Series 9 könnte man dann ab 2023 womöglich Schlafapnoe erkennen und der langfristige Traum ist es, dass die Apple Watch den Blutzucker erkennt. Das stand auch mal für 2021 im Raum (nicht nur bei Apple), doch die Sensoren sind noch nicht fertig und werden noch ein paar Jahre benötigen.

Der Blutdruck steht auch auf dem Plan von Apple, und das nur mit über die Uhr. Das Wall Street Journal merkt aber auch an, dass viele der Health-Funktionen derzeit noch studiert werden und es nicht sicher ist, ob diese jemals so kommen.

Am Anfang standen die smarten Funktionen bei den Wearables im Fokus, doch in den letzten Jahren ist ein regelrechtes Wettrennen rund um die Health-Funktionen entstanden, da man damit viele Einheiten verkaufen kann. Apple ist hier ganz vorne mit dabei und wie es aussieht, möchte man das auch in Zukunft noch sein.

