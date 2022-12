Apple: Zukunft von iMessage und RCS noch unklar

Apple wird sich angeblich mit iOS 17 ab 2023 öffnen und Dinge wie Alternativen für den App Store und Apple Pay erlauben. Doch die Quelle enthielt noch ein Detail, was ich interessant fand: Messaging. Auch da würde die EU gerne mehr Offenheit sehen. Allerdings gibt es laut Bloomberg noch keine klare Strategie für die Zukunft.

Was weiterhin feststeht: RCS will man nicht in iMessage implementieren, damit könnte man den eigenen Dienst öffnen. Das heißt aber nicht, dass das nicht doch irgendwann kommt, aktuell sei das aber noch keine passable Lösung für Apple.

[Apple] hasn’t, however, made a decision on how it may open iMessage and its Messages app to third-party services — another requirement of the Digital Markets Act. Engineers believe that such a change could hurt end-to-end encryption and other privacy features offered by iMessage. The company also isn’t currently considering integrating RCS, or rich communication services, a messaging protocol that Google and others are pushing Apple to adopt.