Exklusiv für Europa: Apple öffnet sich mit iOS 17 für andere Stores

Damit hätte nicht gerechnet, aber laut Mark Gurman von Bloomberg arbeitet Apple derzeit an einer neuen Option für iOS 17, die Stores von Drittanbietern erlaubt. Vor allem in Europa wird der Druck immer größer und daher will Apple gegenlenken.

Womöglich würde so ein Zwang sowieso 2024 oder 2025 in Europa kommen, doch Apple wird diese Option angeblich schon kommendes Jahr implementieren. Aber sie soll exklusiv für Europa sein. Andere Länder folgen nur, wenn Behörden auch in diese Richtung tendieren. Doch nicht nur das, auch neue Schnittstellen kommen.

Alternativen für Apple Pay dürften kommen

So wird es angeblich möglich sein, dass Drittanbieter in Zukunft auf NFC zugreifen können, womit eine Alternative für Apple Pay möglich wäre. Der Digital Markets Act würde auch alternative Bezahlmethoden in den Apps vorsehen, aber Apple ist sich laut Quelle bisher noch unsicher, ob man auch diesen Schritt gehen möchte.

Apple hat sich bisher geweigert, die Plattform und die Schnittstellen zu öffnen und immer mit der Sicherheit argumentiert. Was nur ein vorgezogenes Argument ist, da macOS ja auch sicher ist und da kann man ebenfalls Apps außerhalb des Stores von Apple installieren. Ein exklusiver App Store macht eine Plattform nicht sicherer.

Das dürfte einen Umsatzeinbruch für Apple bedeuten, aber die Strafen der EU wären deutlich höher. Erst USB C, jetzt Alternativen für den App Store, damit mehr Konkurrenz und attraktivere Preise kommen und in Zukunft noch Qi für kabelloses Laden (bei der Apple Watch), die EU macht da momentan einen guten Job.

