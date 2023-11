ARD Audiothek: Abgehört – Dokumentation über das Geschäft mit der KI-Stimmanalyse

Das Thema Künstliche Intelligenz (kurz: KI) ist heute so breit gefächert, dass es bereits einige Lebensbereiche durchdrungen hat – Tendenz stark steigend. In den letzten Jahren hat sich aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz eine Reihe von relativ unabhängigen Teilgebieten entwickelt: Maschinelles Lernen, Deep Learning und zuletzt die Mustererkennung, zu der auch die Spracherkennung gehört.

KI-Stimmanalyse – Das Geschäft der Zukunft?

Was Künstliche Intelligenz mit Spracherkennung zu tun hat, ist jetzt Thema einer Recherche des ARD radiofeatures. Denn der Einsatz von KI zur Sprachanalyse ist umstritten. So sollen in Deutschland bereits einige Service-Hotlines und Callcentern mit dieser Technik im Einsatz sein und die Emotionen der Anrufer ohne deren Wissen analysieren.

Während einerseits Wissenschaftler in der Erforschung der KI-Stimmanalyse Chancen sehen, Krankheiten wie Depressionen, Alzheimer, Multiple Sklerose, Aids oder Demenz anhand weniger gesprochener Sätze zu erkennen, zeigen Recherchen, dass internationale Tech-Konzerne wie Google oder Amazon mit der Stimme neue Datenquellen erschließen und damit viel Geld verdienen können.

Mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) sollen Krankheiten erkannt werden, bevor sie ausbrechen. Das versprechen KI-Start-Ups. Neben der Medizin wird KI-Stimmanalyse auch in Callcentern eingesetzt. Wir werden durchleuchtet, wo wir es nicht vermuten.

„Abgehört – Doku über das Geschäft mit KI-Stimmanalyse“ ist ab sofort in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify abrufbar.

EU plant eine KI-Verordnung für die Zukunft

Eine gesetzliche Regelung der Künstlichen Intelligenz gibt es bislang nicht. Der Einsatz von KI soll in Europa künftig durch die sogenannte KI-Verordnung geregelt werden. Die EU-Kommission hatte dazu Ende April 2021 einen ersten Entwurf vorgelegt, der bereits verschiedene Instanzen durchlaufen hat und derzeit zwischen den EU-Gesetzgebungsorganen verhandelt wird.

Nach der Verzögerung des ursprünglichen Zeitplans durch den KI-Chatbot ChatGPT wird eine Einigung Ende 2023 oder 2024 erwartet. Bis dahin sollte sich jeder bewusst sein, dass die eigene Stimme nicht nur eine „persönliche Angelegenheit“ ist, sondern, wie die Recherche zeigt, einer meist unbewussten Gefahr ausgesetzt ist.

-->