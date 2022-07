ARD Mediathek ein Erfolgsmodell?

ARD setzt auf Connected Cars

Die ARD kooperiert mit mehreren Technologieunternehmen der Automobilbranche. So sollen die öffentlich-rechtlichen Inhalte den Hörern auch in „modernen Entertainmentsystemen“ zur Verfügung stehen. Dazu zählen nicht nur die linearen Radioprogramme, sondern auch das Angebot an Podcasts und Hörspielen aus der ARD…17. Juli 2022 JETZT LESEN →