ARD Mediathek plant Serienoffensive

Die ARD Mediathek möchte mit einer „breiten Serienoffensive“ in den Herbst und Winter starten. Dabei gilt für zahlreiche Inhalte „online first“.

Im Angebot sind dann neben Serien und Mehrteilern, die „Das Erste“ zeigt, auch verschiedene Serien der Dritten Programme und von ONE, darunter im September die Sitcom „Parlament“ und die Comedy-Serie „Der letzte Wille“, im Oktober die Comedy-Serien „Ethno“ und „Da is’ ja nix“, sowie im November – online only – die Mockumentary „How to Tatort“.

Den Auftakt macht in der nächsten Woche „Oktoberfest 1900“ und zwar am 8. September 2020. Es folgen noch in diesem Jahr „Pan Tau“ am 27. September, die neuen Folgen der dritten Staffel „Babylon Berlin“ komplett am 11. Oktober, „Das Geheimnis des Totenwaldes“ und die dritte Staffel „Charité“.

Mit ‘Oktoberfest 1900’ und vielen weiteren Serien in den kommenden Monaten bespielen wir erstmals durchgängig zuerst die ARD Mediathek und dann unsere linearen Ausspielwege im Ersten, in den Dritten Programmen und auf ONE. […] Wir denken nicht länger zuerst in linearen Sendeplätzen, sondern konsequent zuerst in Inhalten und Projekten – ein Paradigmenwechsel für die ARD. – Jörg Schönenborn, ARD-Koordinator Fiktion

Serienpremieren in der ARD Mediathek

Parlament (WDR/ONE), politische Satire-Serie (10 x 30′)

Ab 29. September 2020

Eine Working-Place-Sitcom mit Schnellfeuer-Dialogen, die einen satirischen, aber letztlich doch sehr zugewandten Blick auf das EU-Parlament, die Menschen dort und die Probleme, die sie verhandeln, wirft.

Ab 25. September 2020

Ein Hort des Friedens war die Villa September vermutlich noch nie, denn die alten Leute, die dort leben, sind meinungsfreudig und zu bemängeln gibt es in der vergangenen Pracht der Villa so einiges. Als aber die Besitzerin plötzlich stirbt und ihre Nichte die Altersresidenz übernimmt, wird es ungemütlich …

Ab 18. Oktober 2020

Mit “Ethno” kreiert das Ensemble rund um RebellComedy eine Serie, in der die Probleme von jungen BPoCs (Black and People of Colour) in Deutschland anhand der Geschichte eines jungen Mannes, dessen Eltern aus Marokko eingewandert sind, erzählt werden.

Ab Oktober 2020

Nord-süddeutsche Culture-Clash-Komödie. Auf der Flucht vor den betrogenen bayerischen Investoren verschlägt es das mondäne Hochstaplerpärchen Daniela und Mathias in ein kleines Dorf in der norddeutschen Tiefebene, der Heimat Danielas. “Da is’ ja nix” ist die Geschichte eines Nach-Hause-Kommens unter erschwerten Bedingungen und erzählt gleichzeitig den Aufbruch eines ganzen Ortes …

Online only, ab 20. November 2020

In der Mockumentary “How to Tatort” müssen Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und Dar Salim unter Beweis stellen, dass sie das Zeug für eine Hauptrolle in Deutschlands beliebtester Krimiserie haben. Im Stil einer fiktionalen Dokumentation begleitet die sechsteilige Serie das neue Team mit einer gehörigen Portion Selbstironie bei ihren Drehvorbereitungen.

Online only, ab November 2020

Zwei Minuten dauert es, bis ein Schwangerschaftstest Gewissheit gibt. Kaum ein Moment im Leben einer Frau ist so emotional wie der Schwangerschaftstest. In dieser gefühlten Ewigkeit, bis das Ergebnis da ist, läuft das Gedankenkarussell auf Hochtouren. Um diese Momente zwischen Hoffen und Bangen geht es in der neuen, jungen Webserie.

Voraussichtlich ab Dezember 2020

An der norwegischen Küste kommt der vermögende Hotelier Adam nach einem Streit mit seiner Frau Ingrid und seinem Bruder bei einem Unfall ums Leben. Aus Angst bittet Ingrid Adams mittelosen Zwillingsbruder Erik verzweifelt um Hilfe. Erik soll sich als Adam ausgeben – damit die Familie nicht ihre Existenz verliert.

Voraussichtlich ab Dezember 2020

Kommissar Evert Bäckström hat eine hundertprozentige Aufklärungsquote. Rätselhafte Verbrechen sind die Spezialität des Stockholmer Ermittlers.

Neben den genannten Serien und Mehrteilern sind laut ARD Pressemeldung zahlreiche weitere Formate geplant, die noch in diesem Jahr und 2021 das Angebot der ARD Mediathek erweitern sollen.

Die Strategie „online first“ gefällt mir, nun dürfen aber gerne noch die Apps der ARD Mediathek besser werden. Die lösen nämlich regelmäßig Frust bei mir aus.

