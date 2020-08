Netflix: Beliebte Serien und Filme kostenlos streamen

Netflix ermöglicht es interessierten Nutzer einige der Serien und Filme von Netflix kostenlos anzusehen. Dafür muss man sich nicht anmelden oder registrieren.

Der Streaming-Dienst Netflix bietet ab sofort eine Auswahl an Serien und Filmen zum kostenlosen Ansehen im Browser an. In meinem Test wurde im Rahmen des Angebots allerdings nur die SD-Auflösung verfügbar gemacht. Zu finden sind die Inhalte unter netflix.com/watch-free. Dazu heißt es:

-->

Sie können ausgewählte Netflix Original Filme und Serienfolgen kostenlos online anschauen, ohne ein Netflix-Konto zu erstellen, indem Sie einen Computer oder ein Android-Gerät verwenden (iOS-Browser werden nicht unterstützt). Besuchen Sie netflix.com/watch-free für einen ersten Eindruck der Art von Unterhaltung, die Sie bei uns erwartet. Dort können Sie die erste Folge einiger unserer beliebtesten Serien kostenlos ansehen.

Die Auswahl kann sich laut Netflix von Zeit zu Zeit ändern. Mit dabei sind einzelne Folgen von Serien wie Stranger Things, aber auch ganze Filme wie Bird Box.

Zu Netflix „Watch Free“ →

Vodafone: DAZN startet bei GigaTV Vodafone erweitert ab heute das Streaming-Angebot auf seiner Unterhaltung-Plattform GigaTV mit dem Livesport-Streamingdienst DAZN. DAZN ist ab sofort als App bei Vodafons GigaTV verfügbar. Das gilt gleichermaßen für Kabel-TV-Kunden auf der „GigaTV 4K Box“ sowie für Kunden, die über die …31. August 2020 JETZT LESEN →

-->