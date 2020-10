Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft zeigt Deep-Dive-Trailer

Eines der am meisten erwarteten Spiele für den Winter 2020 ist Assassin’s Creed Valhalla, welches am 10. November für PCs und die komplette Xbox-Reihe (auch Series S und Series X) erscheint. Am 12. November folgt dann noch eine Version für die PlayStation 5, die PlayStation 4 wird auch am 10. Novermber versorgt.

Hinweis: Die PlayStation 5 kommt in einigen Märkten schon am 12. November auf den Markt, bei uns aber erst am 19. November. Es dürfte eines der Spiele sein, was sich Käufer der neuen Konsolen direkt zum Start holen, da es grafisch einen sehr guten Eindruck macht. Passend dazu gibt es einen neuen „Deep-Dive-Trailer“.

Wer so wenig wie möglich vom Spiel sehen möchte, der muss einen Bogen um die folgenden 7 Minuten machen, wer sich aber vielleicht noch unsicher ist, ob er das Spiel nicht doch noch schnell bei Amazon vorbestellen soll, dem könnte das Video weiterhelfen. Es zeigt einiges vom Spiel, macht aber irgendwie Lust auf mehr.

