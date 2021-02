Astro’s Playroom: Bekommen wir ein richtiges PlayStation-Spiel?

Sony liefert die PlayStation 5 mit einem Spiel namens „Astro’s Playroom“ aus. Es handelt sich dabei eher um eine Demo für den DualSense-Controller, die zeigen soll, was damit möglich ist. Ein sehr kurzweiliges, dafür hervorragendes Spiel.

Kommt ein vollwertiger Astro-Titel?

Mein erster Gedanke, nachdem ich Astro’s Playroom durchgespielt hatte: Bitte entwickelt einen vollwertigen Titel. Das könnte passieren, denn gegenüber IGN hat Sony bestätigt, dass sich das „Japan Studio“ ab April komplett neu aufstellt.

-->

Von nun steht das „Team ASOBI“ im Fokus, welches Astro’s Playroom entwickelt hat. Das neue Team soll am aktuellen Erfolg von Astro’s Playroom, welches von den Nutzern und Medien sehr gut bewertet wird, anknüpfen und darauf aufbauen.

Um das Marketing und Co. kümmern sich in Zukunft die PlayStation Studios selbst und ich hoffe das bedeutet, dass man jetzt an einem vollwertigen Spiel arbeitet.

Vor Astro’s Playroom hat das Team übrigens schon Astro Bot: Rescue Mission als exklusiven VR-Titel veröffentlicht, den ich nie gespielt habe, der aber von vielen als bestes PSVR-Spiel bezeichnet wird. Die Marke „Astro“ hat meiner Meinung nach das Potenzial zu einer großen und bekannten Jump’n’Run-Marke zu werden.

Sony wollte diesen Schritt jedenfalls nicht kommentieren, aber es würde mich nicht wundern, wenn man erkannt hat, wie beliebt der Held bei PlayStation-Spielern mittlerweile geworden ist und ich bin mir sicher, dass ein vollwertiges Jump’n’Run für die PlayStation 5 gut ankommen würde. Ich würde es mir wünschen.

PlayStation: Sony verschenkt Ratchet & Clank Sony wird am 2. März um 5:00 Uhr deutscher Zeit eine neue „Play At Home“-Aktion starten, die man letztes Jahr zu Beginn der Pandemie einführte. Da gab es Knack 2 und Journey für deutsche Nutzer kostenlos. In diesem Jahr hat…23. Februar 2021 JETZT LESEN →

-->