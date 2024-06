ASUS ROG Ally: BIOS-Update kümmert sich um die Steuerung der Lüfter

Nachdem der taiwanische Hersteller ASUS mit dem ROG Ally X eine neue Version seines Gaming-Handhelds vorgestellt hat, die mehr Leistung und einen doppelt so großen Akku bietet, aber auch deutlich teurer ist, hat das Unternehmen nun ein neues BIOS-Update für die beiden bereits erhältlichen Modelle veröffentlicht.

Das Update mit der Versionsnummer 338 für das BIOS ist mit knapp über 12 MB relativ klein, die Release Notes sind entsprechend kurz. Laut ASUS wird die Lüftersteuerung etwas gedrosselt, sobald der „Turbo“-Modus aktiv ist:

Modified the Ally’s fan curve from 35dBA to 30dBA in Turbo mode when plugged in, and from 30dBA to 25dBA in Turbo mode when using the battery. Changed the minimum fan speed in Manual mode when device hits a certain temperature.