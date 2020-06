Asus ROG Phone 3 kommt im Juli

Asus hat an einer neuen Generation vom ROG Phone gearbeitet und hält an dem Gaming-Smartphone fest. Das Asus ROG Phone 3 hat sich nun schon mehrmals in der Gerüchteküche angedeutet und es wird im Juli offiziell vorgestellt.

Asus hat zusammen mit Tencent Games gearbeitet und bisher wurde das Event für die neue Generation vom ROG Phone auch nur für China bestätigt. Das Asus ROG Phone 2 wurde übrigens auch im Juli gezeigt und kam im September zu uns.

-->

Mit einem ähnlichen Ablauf rechne ich hier auch. Heißt: Das Asus ROG Phone 3 wird im Sommer vermutlich vorerst exklusiv in China verkauft und dann im Herbst in Deutschland starten. Wir werden die Ankündigung im Juli verfolgen.

Huawei Mate 40 Pro: Marktstart in Gefahr? Seit dem Start ins neue Jahr erleben wir auch ein neues Huawei, welches die Probleme von 2019 hinter sich lassen und ohne Google durchstarten möchte. Doch vor knapp einem Monat folgte dann der nächste Tiefschlag der US-Regierung. Man wollte die…22. Juni 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->