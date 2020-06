Asus ROG Phone 3 dürfte bald kommen

Vor ein paar Tagen deutete sich bereits an, dass Asus wohl am ROG Phone 3 arbeitet und nun wurde das Modell vermutlich bei der TENAA entdeckt. Das spricht dafür, dass Asus es bald vorstellen wird. Das Asus ROG Phone 2 wurde im Juli vorgestellt, es könnte also schon sehr bald der Nachfolger kommen.

Während uns der Benchmark verriet, dass wir wohl den Snapdragon 865 sehen werden, so steht dank TENAA nun noch ein 6,59 Zoll großes Display und ein Akku mit 5800 mAh im Raum. Bei der Größe sprechen wir wohl über 171 x 78 x 9,85 mm und da wir den aktuellen Chip von Qualcomm haben, ist auch 5G dabei.

Gaming-Smartphones sind kein großer Bereich und Razer hat sich auch schon wieder davon distanziert. Neben Asus ist vor allem Xiaomi mit den Black Shark-Modellen stark in diesem Bereich. Doch das war es dann eigentlich auch schon. Mal schauen, womit Asus in diesem Jahr die Gamer überzeugen möchte.

