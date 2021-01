Asus teasert ROG Phone 4 an

Asus hat diese Woche einige ROG-Produkte im Rahmen der CES 2021 gezeigt, auf Weibo in China gab es aber noch eine weitere Ankündigung. Dort hat Asus diese Woche ein neues ROG Phone angeteasert, welches schon bald kommen soll.

Details gibt es noch keine, aber das Bild deutet an, dass wir weder Notch noch Rahmen oben haben werden. Setzt man vielleicht auf eine ausfahrbare Kamera? Abgesehen davon wird es sicher sehr potente Hardware, inklusive Snapdragon 888 und was man eben so alles einbauen kann, im Asus ROG Phone 4 sehen.

Asus ROG Phone kommt immer früher

Das erste ROG Phone kam im Winter, das zweite Modell im Herbst und das dritte Modell im Sommer. Asus scheint den Zeitpunkt der Ankündigung immer weiter nach vorne zu ziehen. Vermutlich reagiert man damit auf einen großen Konkurrenten.

Details für Europa gibt es noch nicht, aber meine Erwartungen sind nach der letzten Meldung von Asus sowieso sehr gering. Das Asus ROG Phone 4 wird mit potenter Hardware ausgestattet sein – aber was ist gute Hardware ohne gute Software?

