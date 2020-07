Audi: Das Elektroauto als Energiespeicher

Audi forscht an einer „bidirektionalen Ladetechnik“ und sieht diesen Bereich als potenziell wichtig für die Zukunft bei der Energiewende an. Was heißt das?

Die Hochvolt-Batterie des Elektroautos kann in diesem Fall nicht nur geladen werden, sondern auch Energie abgeben. Sie wäre also zum Beispiel auch noch ein extra Energiespeicher für Besitzer einer Photovoltaikanlage im Haus.

Als Testmodell wird aktuell ein Audi e-tron genutzt und laut Audi steht vor allem die „Alltagstauglichkeit“ im Fokus. Das Konzept soll so entwickelt werden, dass es für den Kunden möglichst einfach zu nutzen und sinnvoll ist. Es wäre wenig hilfreich, wenn die Energie in der Nacht verbraucht wird, die man am Morgen benötigt.

Ein interessantes Konzept, was aktuell vielleicht eine recht kleine Zielgruppe besitzt, aber in Zukunft durchaus Potenzial haben könnte. Bisher ist mir sonst noch kein Autohersteller bekannt, der am bidirektionale Laden zu Hause – auch Vehicle to Home (V2H) genannt – forscht und es in die Modelle einbauen möchte.

