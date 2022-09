Avast kauft „I don’t care about cookies“

Die Browser-Erweiterung „I don’t care about cookies“ wurde für viele User relevant, die von Cookie-Dialogen genervt waren. Nun hat ein großes IT-Unternehmen zugeschlagen.

Wie der Entwickler von „I don’t care about cookies“ mitgeteilt hat, bot Avast ihm an, das Projekt zu übernehmen, damit man sich einander bei der Entwicklung „noch besserer Produkte“ helfen könne und er beschloss, das Angebot anzunehmen. Das bedeutet: „I don’t care about cookies“ jetzt offiziell ein Mitglied der Avast Familie.

Wie es jetzt mit dem Tool weitergeht bzw. was Avast genau vorhat, ist noch unklar. Es heißt erstmal nur:

Ich werde weiterhin an dem Projekt arbeiten und die Erweiterung wird weiterhin kostenlos genutzt werden können. Spenden werden natürlich nicht mehr benötigt, um das Projekt am Laufen zu halten.

Avast ist vor allem für seine Antivirus- und VPN-Lösungen bekannt. „I don’t care about cookies“ steht für zahlreiche Browser als kostenfreie Erweiterung zur Verfügung.

