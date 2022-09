Bosch 18V Power for All System bekommt einen Akku-Ventilator

Bosch hat den UniversalFan 18V-1000 vorgestellt. Das ist der erste Akku-Ventilator von Bosch für Heimwerker.

Der UniversalFan 18V-1000 erweitert das „18V Power for All System“. Dieses deckt mit aktuell rund 60 Heimwerker-, Garten- und Haushaltsgeräten verschiedene Geräte pro Segment ab – und geht dank „Power for All Alliance“ über das Angebot von Bosch hinaus. Alle Geräte der Allianz lassen sich mit ein und demselben 18 Volt Lithium-Ionen-Akku betreiben. So auch der neue Akku-Ventilator.

An Bord sind fünf Rotorblätter sowie die Boscheigene „JetBreeze Airflow Technologie“ für den geräuscharmen Betrieb bei gleichzeitig maximaler Leistung von 1000 Kubikmeter Luft pro Stunde sorgen soll. Der Ventilatorkopf ist um 180 Grad schwenkbar und der Luftstrom lässt sich mittels Drehregler stufenlos einstellen.

Der UniversalFan 18V-1000 verfügt zudem über ausziehbare Haken, mit denen er zum Beispiel an einer Leiter aufgehängt werden kann. Alternativ kann der Ventilator quer an einem Brett festgeklemmt, auf einem Stativ angebracht oder mit dem integrierten Schlüssellochaufhänger befestigt werden.

Der UniversalFan 18V-1000 ist ab sofort für um die 100 Euro erhältlich.

