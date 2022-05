Avatar 2: Erster Trailer für „The Way of Water“ veröffentlicht

Ich hatte am Wochenende schon das Vergnügen und konnte mir den ersten Trailer, den man genau genommen noch als Teaser Trailer bezeichnet, im Kino anschauen. Er läuft nämlich derzeit exklusiv vor Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness.

Jetzt hat man diesen online veröffentlicht und ihr könnt euch selbst einen Eindruck von dem machen, was im Dezember kommt. Avatar 2 trägt den Titel „The Way of Water“ und es sind noch Avatar 3 (2024), Avatar 4 (2026) und Avatar 5 (2028) geplant.

Die Story sieht (wieder) relativ banal aus, aber technisch und musikalisch ist das doch sehr ansprechend. Im Kino hat der Trailer jedenfalls Spaß gemacht. Das sind Filme, die (meiner Meinung nach) im Kino deutlich mehr Spaß als daheim machen.

