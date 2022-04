Avatar 2 hat ein Datum, Trailer kommt bald

Avatar gehört zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten und in den kommenden Jahren wird das Universum massiv ausgebaut. Sei es mit einem Spiel von Ubisoft oder neuen Filmen. So soll eine zusammenhängende Geschichte entstehen.

Den Anfang wird „The Way of Water“ machen, der zweite Avatar-Film, der dann am 16. Dezember in die Kinos kommt. Im Rahmen eines Filmfestivals gab es schon erste Szenen zu sehen, der Trailer erscheint dann aber erst am 6. Mai in den Kinos.

Disney möchte den Trailer eine Woche lang vor dem neuen Doctor Strange laufen lassen, bevor man ihn online veröffentlicht. Sicher auch eine Strategie, um ein paar Menschen zu motivieren, dass sie direkt in der ersten Woche ins Kino gehen.

Ich bin ja mal gespannt, wie Avatar weitergeht. Technisch fand ich den ersten Film damals natürlich auch extrem beeindruckend, doch die Story hat mich so verdammt stark an Pocahontas erinnert, dass mich ein Universum aktuell eher weniger reizt.

Set more than a decade after the events of the first film, Avatar: The Way of Water begins to tell the story of the Sully family (Jake, Neytiri, and their kids), the trouble that follows them, the lengths they go to keep each other safe, the battles they fight to stay alive, and the tragedies they endure.