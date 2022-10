Avengers und mehr: Disney verschiebt viele Marvel-Filme

Die Dreharbeiten an Blade wurden vorerst gestoppt, die Vorproduktion war zwar schon angelaufen, aber es gab Probleme. Den geplanten Kinostart im November 2023 kann man nicht mehr einhalten und das sorgt für einen neuen Plan bei Disney.

Blade kommt jetzt erst im September 2024 in die Kinos, der neue Deadpool-Film im November 2024, Fantastic Four wandert sogar in den Februar 2025 und Avengers: Secret Wars sogar in den Mai 2026. Interessanterweise gibt es keine Änderung beim nächsten Avengers-Film (The Kang Dynasty), der kommt (noch) im Mai 2025.

Auf der einen Seite ist es schön, dass die Marvel-Filme zusammenhängen und aufeinander aufbauen. Auf der anderen Seite gibt es eben den Nachteil, dass nur ein Projekt den kompletten Plan beeinflussen kann. Ich bin mir sicher, dass das auch Einfluss auf andere Projekte (Serien bei Disney+) hat, die unbekannt sind.

Marvel passt Comics an moderne Geräte an und hat Erfolg damit In einer digitalen Zeit sind auf Papier gedruckte Inhalte für viele Menschen nicht mehr zeitgemäß. Marvel hat das recht früh erkannt und die Comics auf Tablets und andere Geräte gepackt. Allerdings nutzt man weiterhin das klassische Heft-Format. Marvel Infinity Comics…11. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->