AVM FRITZ!Box 7690: Das neue DSL-Flaggschiff steht in der Kritik

Neulich präsentierte AVM eine Reihe neuer FRITZ!Box-Modelle für unterschiedliche Anschlussarten. Mit dabei ist die AVM FRITZ!Box 7690 als neues DSL-Flaggschiff. Das Echo der Kunden fällt allerdings sehr negativ aus.

Wie der Name schon sagt, folgt die AVM FRITZ!Box 7690 einer ganzen Reihe von Erfolgsmodellen im DSL-Bereich, die jeweils auf ihre Art für viele Jahre den Markt in Deutschland dominierten. Nach der FRITZ!Box 7390 ist die FRITZ!Box 7490 bis heute ein sehr solides Gerät und auch die FRITZ!Box 7590 bzw. 7590 AX erwiesen sich als nutzwertige Gesamtpakete.

FRITZ!Box 7690 tritt in große Fußstapfen

Das sind große Fußstapfen, in die das neue Modell treten soll. Und was sich auf den ersten Blick erst mal interessant liest, ruft auf den zweiten Blick bei vielen Nutzern teils heftige Kritik hervor. Ich habe seit der Präsentation der neuen FRITZ!Box 7690 die AVM-Community aktiv verfolgt, auf sämtlichen Plattformen im Netz und überall liest man das Gleiche: Kritik am WLAN, Kritik am USB, Kritik an den LAN-Ports.

Auch im letzten „FRITZ! Talk“, in dem der neue Router ausführlich besprochen wurde (siehe Video unten) werden die Kommentare von negativen Stimmen dominiert (über die Plattformen hinweg). Ich beobachte seit vielen Jahren die Marke AVM und deren Produkte und in dieser Form habe ich das selten erlebt. Doch woran reiben sich so viele User?

FRITZ!Box 7690 in der Kritik

Wi-Fi 7: Die FRITZ!Box 7690 hat Wi-Fi 7, kann allerdings nicht im 6-GHz-Band funken. Wi-Fi 7 ohne Unterstützung des 6-GHz-Bandes nutzt nicht das volle Potenzial dieser Technologie, da das 6-GHz-Band höhere Geschwindigkeiten und geringere Störungen ermöglicht.

LAN-Ports: Die 7690 hat einen LAN-Port weniger hat als die 7590 AX, nämlich statt WAN + 4 LAN nur WAN + 3 LAN. Weniger LAN-Ports schränkt die Anzahl der direkt per Kabel verbundenen Geräte ein, was für Nutzer mit mehreren kabelgebundenen Geräten unpraktisch sein kann und den Bedarf an zusätzlichen Netzwerkgeräten wie Switches erhöht.

USB-Anschluss: Es handelt sich um einen USB-Anschluss der Klasse 2.0. Ein USB 2.0-Anschluss bietet deutlich niedrigere Übertragungsgeschwindigkeiten im Vergleich zu moderneren USB 3.0- oder 3.1-Anschlüssen, was die Datenübertragung und die Nutzung von angeschlossenen Speichergeräten erheblich verlangsamen kann.

Es handelt sich um einen USB-Anschluss der Klasse 2.0.

Für mich persönlich ist die Kritik etwas übertrieben, auch in ihrer Heftigkeit, aber die Punkte kann man natürlich auch nicht von der Hand weisen. Wer das volle Programm möchte, muss wohl auf die AVM FRITZ!Box 5690 Pro ausweichen. Wie schätzt ihr die FRITZ!Box 7690 als Gesamtpaket ein?

Die FRITZ!Box 7690 ist zum Preis von 329 Euro (UVP) im Handel erhältlich, aktuell aber nur schwer zu bekommen.

Technische Details der AVM FRITZ!Box 7690

Integrierter DSL-Router

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

Dualband WLAN-Mesh, 4×4 auf 5 GHz und 2,4 GHz / Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz: bis zu 1.440 MBit/s (Wi-Fi 7)

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss, 1x 2,5 Gigabit-LAN-Port und 2 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Telefonie über DECT, IP/SIP und 2 analoge Telefonanschlüsse (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 2.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

329 Euro (UVP)

