AVM FRITZ!Smart Gateway wird ab sofort Matter-kompatibel

Mit dem FRITZ!Smart Gateway hat AVM ein Produkt in den Markt gebracht, das die beiden Funktechnologien ZigBee und DECT ULE vereint. Nun wird es Matter-kompatibel.

AVM hat das FRITZ!Smart Gateway über das FRITZ! Labor aktualisiert und damit den Smart-Home-Standard Matter integriert, was eine bedeutende Erweiterung für smarte Haushalte darstellt. Matter ist ein offener Kommunikationsstandard, der die Vernetzung und Steuerung von Smart-Home-Geräten verschiedener Hersteller vereinheitlicht.

FRITZ!-Geräte mit Siri, Alexa oder Google steuern

Durch diese Integration können Nutzer ihre FRITZ!-Geräte jetzt einfacher und intuitiver per Sprachbefehl über Assistenten wie Siri oder Google steuern. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die Nutzung und Integration smarter Geräte in den eigenen vier Wänden.

Das aktualisierte FRITZ!Smart Gateway fungiert als Bridge und erweitert die FRITZ!Box, indem es FRITZ!DECT-, HAN-FUN- und Zigbee-Geräte nahtlos in ein Matter-Netzwerk integriert. So lassen sich beispielsweise FRITZ!DECT-Steckdosen jetzt mit Matter-kompatiblen Bewegungsmeldern verknüpfen, was die Anwendungsmöglichkeiten ausweitet.

Matter Controller wird benötigt

Für die Nutzung der neuen Labor-Version wird ein FRITZ!Smart Gateway, eine FRITZ!Box, ein Smart-Home-Gerät (DECT ULE, HAN-FUN oder Zigbee) und ein Matter Controller (Smart-Home-Zentrale von Google, Apple oder Amazon) benötigt. Damit können alle an der FRITZ!Box oder am FRITZ!Smart Gateway angemeldeten Smart-Home-Geräte mit einem Matter Controller gesteuert werden.

Interessierte Nutzer finden eine detaillierte Auflistung aller neuen Funktionen sowie Anleitungen zur Installation des FRITZ! Labors auf der Website von AVM.

Das FRITZ!Smart Gateway ist zum Preis von etwa 80 Euro im Handel verfügbar.

AVM FRITZ!Smart Gateway Details

Ergänzt die FRITZ!Box als Steuerzentrale im Smart Home

Unterstützt DECT ULE/HAN FUN, ZigBee-3.0-kompatibel

Ermöglicht Anmeldung aller FRITZ!DECT- und DECT-ULE/HAN-FUN-Geräten sowie Philips Hue LED-Lampen (Gen 3-6), IKEA Tradfri u. a. (siehe Kompatibilitätsliste online)

Verbindet sich automatisch per WLAN mit FRITZ!Box, keine WLAN-Repeaterfunktion

1x LAN-Anschluss mit 1 GBit/s

1x USB-Port mit Ladefunktion für mobile Gerät

