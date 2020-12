Bahn verdoppelt Kontrollen der Maskenpflicht

Die Deutsche Bahn (DB) startet heute im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages mit Unterstützung der Bundespolizei die bislang größte Kontrollaktion zur Einhaltung der Maskenpflicht.

Die Präventionsteams der Bahn und Bundespolizisten zeigen demnach am heutigen 7. Dezember 2020 eine erhöhte Präsenz in Zügen des Fern- und Regionalverkehrs in allen Bundesländern sowie zusätzlich an mehreren großen Bahnhöfen.

Außerdem verdoppelt die Bahn nach eigenen Angaben im Dezember nochmals die Präsenz ihrer Sicherheitskräfte im Fernverkehr. In bis zu 50 Prozent aller Fernverkehrszüge sind demnach Sicherheitsteams an Bord, um auf die Einhaltung der Maskenpflicht hinzuweisen.

Die Bahn gibt aber auch an: „Mittlerweile tragen rund 99 Prozent der Fahrgäste die vorgeschriebene Mund-Nase-Bedeckung.“

Info Mitte September hatten Bund, Länder, Verbände der Verkehrswirtschaft, Gewerkschaften, kommunale Spitzenverbände und Verkehrsunternehmen am „Runden Tisch zur Umsetzung der Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr“ einen bundesweiten Aktionstag mit Schwerpunktkontrollen vereinbart. In einigen Bundesländern beteiligen sich neben der Deutschen Bahn und der Bundespolizei auch Vertreter der zuständigen regionalen Gesundheits- und Ordnungsämter sowie der Landespolizei.

