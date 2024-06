Balatro: Poker Deck-Building-Kartenspiel erhält physischen Handelsversion

Um eines der besten Spiele des Jahres zu entwickeln, braucht es manchmal keine ultrarealistische Grafik, keine riesige offene Welt mit Dutzenden von Missionen oder ein Entwicklungsstudio mit Hunderten von Entwicklern. Ein Beispiel dafür ist das Poker Deck-Building-Kartenspiel Balatro, das gerade durch seine Einfachheit viele Spieler erreicht hat und in den Medien sehr gut bewertet wurde.

Pokern mit dem gewissen Extra

Im Spiel Balatro geht es darum, alle Runden, die sogenannten „Antes“, zu überstehen. Dies kann durch das Sammeln von Punkten und das Verbessern des eigenen Decks mit verschiedenen Jokerkarten erreicht werden, die jeweils eigene passive Effekte haben. So ergibt sich in jeder Spielrunde eine andere Kombination, die das Spiel darüber hinaus in das Genre der Roguelike-Spiele einordnet.

Eines fehlte dem Spiel jedoch seit dem Start – eine physische Handelsversion, die das kanadische Ein-Mann-Entwicklerstudio LocalThunk nun offiziell nachliefert.

Die Balatro Special Edition erscheint am 17. September für die Xbox One/Xbox Series X|S, die PlayStation 5 und die Nintendo Switch zum Preis von knapp 30 Euro, wobei ich die Version für die Nintendo Switch gerade wegen des mobilen Aspekts bevorzugen würde.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

