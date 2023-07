Der große Traum von einem Barbie-Universum

Barbie ist als Film ein Erfolg an der Kinokasse und hat das Battle mit Oppenheimer direkt für sich entschieden. Dieser Erfolg dürfte die Produzenten beflügeln, weitere Filme rund um Barbie zu planen. Und laut Variety sei auch genau das vorgesehen.

Vor der Filmpremiere betonte man, dass weitere Barbie-Filme der Wunsch seien, aber nicht einfach nur Barbie 2 oder Barbie 3, sondern Ableger. Die Barbie-Welt ist der vielseitig, da gäbe es laut den Produzenten noch sehr viele weitere Themen.

Am Ende besteht immer der Wunsch eines „Universums“, so Ynon Kreiz von Mattel, die derzeit viele Marken auf die große Leinwand bringen. Das ist am Ende immer der große Traum und sollte der Erfolg anhalten, wird man das mit Barbie realisieren.

Der Fokus galt zwar von Anfang an diesem einen Film und Projekt, aber Robbie Brenner, die Barbie umgesetzt hat und die Filme bei Mattel leitet, unterstützt ihren Chef im Gespräch mit Variety. Es sieht ganz so aus, als ob das nur der Anfang ist.

Everybody hopes that when you create a movie that there is going to be a franchise. That’s the hope — that it goes on and on and it’s a gift that keeps giving. But, in this day and age, you just want to get the first one right.