Nach Barbie und Hot Wheels: 45 Filme rund um Mattel in Planung

Mattel will so ziemlich alle Marken auf die große Bühne bringen und rund um den Kinostart von Barbie betreibt man derzeit etwas Marketing. So hat man im New Yorker verraten, dass mehr als die 13 bereits bekannten Filme in Planung sind.

Insgesamt sind 45 Projekte bei Mattel in der Schublade. Was nicht bedeutet, dass alle umgesetzt werden, aber man schließt auch einen Film rund um UNO nicht mehr aus. Nicht jede Mattel-Marke eignet sich für einen Film, aber mal untersucht das.

Ein paar Key-Marken könnt ihr auf der deutschen Webseite von Mattel finden, auf der US-Seite gibt es eine größere Übersicht. Ziel ist natürlich eine zusätzliche Einnahmequelle und wenn die Filme gut laufen, wird sich das auch positiv auf die anderen Produkte von Mattel auswirken, da sie noch häufiger gekauft werden.

Sky Originals: Fiktionale Serien werden ab 2024 eingestellt Sky muss sparen und daher stellt man die Produktion der fiktionalen Sky Originals aus Deutschland komplett ein. Und mit komplett ist wirklich komplett gemeint, bei Sky gibt es kein Geld […]29. Juni 2023 JETZT LESEN →

-->