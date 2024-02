Bargeld-Comeback in Deutschland und Österreich

Die Beliebtheit von Bargeld ist in Österreich und Deutschland nach wie vor hoch, wie aktuelle Umfragen zeigen. Bargeld wird in Deutschland und Österreich sogar wieder häufiger genutzt.

Trotz fortschreitender Digitalisierung und Pandemie stabilisiert sich die Bargeldnutzung mit einem Anstieg auf 71 Prozent in Deutschland und 79 Prozent in Österreich. Insbesondere die kontaktlose Debitkarte hat in Österreich während der Pandemie an Popularität gewonnen, bleibt aber in Deutschland mit 44 Prozent auf dem Niveau von 2022.

Die Vertrautheit mit Bargeld wird in beiden Ländern mit 61 Prozent in Österreich und 57 Prozent in Deutschland als wichtigste Eigenschaft bewertet. Die Möglichkeit einer Abkehr vom Bargeld wird in beiden Ländern unterschiedlich eingeschätzt. In Deutschland halten 31 Prozent eine Abkehr vom Bargeld in den nächsten zehn Jahren für möglich, während in Österreich nur 19 Prozent diesen Trend unterstützen, was auf eine abnehmende Bereitschaft zum Bargeldverzicht hindeutet.

Die Umfrage zeigt auch, dass in beiden Ländern eine zunehmende Nutzung mobiler Bezahldienste vorstellbar ist, hauptsächlich in den jüngeren Altersgruppen. Deutliche Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich gibt es hingegen beim digitalen Euro, sowohl bei den Altersgruppen als auch bei der erwarteten Nutzungshäufigkeit.

-->