Bargeld ist weiterhin das liebste Zahlungsmittel der Deutschen

38 % der Deutschen bevorzugen Bargeld als Bezahlmethode in Geschäften. Damit liegen sie im internationalen Vergleich auf Platz eins, gefolgt von Österreich mit 37 % und den USA mit 30 %.

Grund dafür sind vor allem die über 40-Jährigen in Deutschland. In der Generation der „Baby Boomer“ (57–75 Jahre) bevorzugt fast die Hälfte (48 %) die Bezahlung mit Bargeld. In der Gen X (41–56 Jahre) sind es 43 %.

Die zweitliebste Bezahlmethode dieser beiden Generationen ist die Kartenzahlung. Das ergab eine Studie des Shopping- und Zahlungsdienstleisters Klarna, die 14.000 Verbraucher in 13 Ländern zu ihren Spar- und Bezahlgewohnheiten befragt hat.

Anders verhält es sich bei den jüngeren Menschen in Deutschland. Hier ist das Smartphone der Spitzenreiter unter den Zahlungsmitteln. In der Gen Z (18–24 Jahre) geben ganze 58 % an, dass dies ihre bevorzugte Zahlungsmethode für Einkäufe im Geschäft ist.

Bei den Millennials (25–40 Jahre) sind es immerhin 32 %. In beiden Generationen liegt das Bargeld auf Platz zwei, gefolgt von der Kartenzahlung auf dem dritten Platz.

Da die Leser von Techblogs meist etwas anders ticken, bleibt nur noch die Frage: Trifft die Statistik auch auf euch zu?

