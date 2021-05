Battlefield 6: Next-Gen-Spiel wird im Juni gezeigt

Der Juni ist ein beliebter Monat für neue Spiele, denn danach haben die Entwickler genug Zeit, um die Werbetrommel für das Weihnachtgeschäft zu rühren. Hinzu kommt, dass im Juni in der Regel auch die E3 als größte Spielemesse stattfindet.

EA wird das nutzen und möchte kommenden Monat auch Battlefield 6 enthüllen. Es ist aber noch klar, ob man das auf digitalen E3 machen wird, denn EA ist eigentlich kein offizieller Partner bisher. Ich würde mal auf „im Rahmen der E3 2021“ tippen.

Battlefield 6: Optimiert für die Next-Gen

Es soll sich bei Battlefield um ein Next-Gen-Spiel handeln, man will die neuen Konsolen also schon ausreizen. Wobei wir erst nach einem Gameplay-Trailer sehen werden, was das bedeutet, denn behauptet haben das bisher schon einige Spiele.

EA wird allerdings nicht so weit eingehen und Battlefield 6 nur für die zwei neuen Konsolen veröffentlichen, es soll auch für die Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt kommen. Hoffen wir aber mal, dass das kein Cyberpunk 2077 2.0 wird.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

