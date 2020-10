Apple präsentiert die Beats Flex

Apple erwähnt Beats zwar nicht während einer Keynote, aber die Marke gehört Apple und man hatte parallel zum iPhone-Event noch eine Ankündigung parat.

Ab sofort bietet man im Apple Online Store die Beats Flex an, es handelt sich hier um einen In-Ear-Kopfhörer mit Kabel zwischen den Ohrteilen, der in vier Farben erhältlich ist und nur 48,65 Euro kostet. Man spricht von einem starken Bass und einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden (es gibt auch den Apple W1 Chip).

Was mir gefällt: Das neue Modell von Beats kommt mit USB C daher, andere Produkte wie die Powerbeats Pro kamen mit einem Lightninganschluss auf den Markt. Bei den iPhones verstehe ich das noch, aber ich hoffe, dass Apple nun bei allen Kopfhörern den Weg zu USB C geht, da das der Standard der Branche ist.

Die beiden Farben Black und Yuzugelb werden ab dem 21. Oktober ausgeliefert, die Farben Rauchgrau und Flammenblau kommen aber erst Anfang 2021. Weitere Details zum neuen Flex-Modell von Beats gibt es auf der offiziellen Produktseite.

