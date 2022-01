Bel-Air: Serien-Neuauflage sieht als Drama interessant aus

The Fresh Prince of Bel-Air (Der Prinz von Bel-Air) war einer meiner Favoriten als Kind und ab und zu steht hier auch immer gerne ein Rewatch an. In diesem Jahr wird es eine Neuauflage geben, doch die geht in eine komplett andere Richtung.

Vor drei Jahren veröffentlichte Morgan Cooper einen Fan-Trailer zur Serie, der den Drama-Ansatz wählte. Und genau das hat Will Smith mit den Produzenten jetzt umgesetzt, denn Bel-Air ist eine ähnliche Geschichte, aber eben nicht „lustig“.

-->

Der dreiminütige Trailer zeigt sehr viel von der Serie, die im Februar bei Peacock startet. Gut für einen ausführlichen Eindruck, aber ich habe nach der Hälfte das Video beendet, da ich diese Serie definitiv schauen werde. Details für Deutschland gibt es noch nicht, aber ich rechne mit einem exklusiven Release bei Sky (Ticket).

-->