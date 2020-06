Beyond A Steel Sky für Apple Arcade ist da

Vor ein paar Jahren landete „Beneath A Steel Sky“ im Apple App Store und kam dort auch sehr gut an. Seit dem haben die Entwickler bei Revolution Software Ltd. an einem Nachfolger gearbeitet, der sich „Beyond A Steel Sky“ nennt.

Das Spiel wurde bereits angekündigt und zum Beispiel auch schon auf Stream mit einem „kommt bald“ beworben. Gestern gaben die Entwickler dann aber etwas überraschend bekannt, dass man es jetzt bei Apple Arcade spielen kann.

Ein paar Fans sind aktuell verärgert, dass es keine Details für die PC-Version gibt, aber ich vermute, dass das Spiel eine Weile exklusiv bei Apple Arcade verfügbar sein wird. Die Entwickler haben sich auch über Twitter bei Apple bedankt.

Der Trailer macht jedenfalls einen guten Eindruck und Beyond A Steel Sky scheint mal wieder ein hochkarätiges Spiel für Apple Arcade zu sein. Das Abo für den Dienst kostet 5 Euro im Monat und es gibt auch einen Gratis-Monat.

