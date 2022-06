Black Adam: Erster Trailer für neuen Film

Dwayne „The Rock“ Johnson schlüpft in die Rolle eines Superhelden von DC und wird in der Verfilmung von Black Adam zu sehen sein. Der neue Film von Warner Bros. kommt am 21. Oktober in die Kinos und jetzt gibt es den ersten Trailer dazu.

Sieht jetzt irgendwie gar nicht mal so gut aus, aber das ist nur meine subjektive Sichtweise. Vielleicht reicht es aber für unterhaltsames Popcorn-Kino, das wird sich im Herbst zeigen. Einen Kinobesuch plane ich für Black Adam allerdings nicht ein.

-->

Nearly 5,000 years after he was bestowed with the almighty powers of the ancient gods—and imprisoned just as quickly—Black Adam (Johnson) is freed from his earthly tomb, ready to unleash his unique form of justice on the modern world.