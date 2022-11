BMW bringt ganz bewusst kontroverse Autos auf den Markt

Beim 4er BMW (und BMW i4) wurde über die immer größer werdende Niere gelacht, der BMW XM war tagelang ein Witz im Internet, weil das Design an ein Schwein erinnerte und der aktuelle 7er BMW (und BMW i7) wird auch kritisiert.

Ab und zu gibt es dann auch zurückhaltende Modelle von BMW und dann gibt es auch mal ein Design (wie beim neuen BMW M2), was gar nicht mehr so richtig zu BMW passt. Doch dieser bunte Mix beim Design ist eine klare Strategie von BMW.

Oliver Zipse: Wir wollen bei BMW polarisieren

Im Rahmen des 7er Launch Events hat Oliver Zipse verraten, dass kontroverse Produkte der Plan von BMW sind und man damit weitermachen wird. BMW hofft aber auch, dass das neue Design ein Gefühl weckt, was Kunden zum Kauf anregt.

Ich mag es auch nicht, wenn die Designsprache zu langweilig wird und sich zu sehr durch alle Konzernmodelle und Konzernmarken zieht. Doch der Mix von BMW ist mir momentan etwas zu bunt. Kann ich aber verstehen, denn Audi und Mercedes machen genau das Gegenteil und so kann sich BMW noch besser davon abheben.

Wenn es klappt, warum nicht. Auf mich wirkt das momentan zu sehr nach: Wir müssen unbedingt polarisieren, egal wie. Wenn man das Design mal anpasst und das am Anfang so ist, okay. Aber das hier ist ein sehr wilder Design-Mix bei BMW:

