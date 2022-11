BMW ist zufrieden mit dem Erfolg der Elektroautos

BMW gehört zwar zu den Marken, die immer wieder über Wasserstoff sprechen, aber am Ende des Tages doch nicht in diesem Bereich liefern. Elektromobilität ist auch bei BMW im Fokus und da konnte man sich in diesem Jahr massiv steigern.

Elektroautos von BMW kommt sehr gut an

Modelle wie der BMW iX3, BMW i4 und BMW iX kommen gut an und mit 128.195 Einheiten blickt man in diesem Jahr bisher auf eine Steigerung von 114,8 Prozent. Die vollelektrischen Modelle machen mittlerweile einen Anteil von 7,3 Prozent aus.

In den Geschäftszahlen spürt man auch eine leichte Änderung beim Ton, denn BMW sprach bisher immer gerne von elektrifizierten Autos, da man noch nicht so viele Elektroautos hatte. Jetzt sind sie da und die Hybride rücken nach hinten.

Mit dem BMW i7, BMW i5 und Rolls-Royce Spectre stehen für 2023 neue Highend-Modelle an, aber auch der BMW iX1 wird durchstarten. Der iX1 und i7 werden noch im November an erste Kunden ausgeliefert, was die Zahl der vollelektrischen Autos in diesem Jahr bei BMW vermutlich noch weiter steigern dürfte. Es läuft also gut.

Elektro-Plattform von BMW wird entwickelt

Man ist mit der „Elektromobilität weiter auf Erfolgskurs“ und auch bei MINI kommen die vollelektrischen Modelle gut an. Ich war ehrlich gesagt skeptisch, da BMW vor allem Verbrenner umbaut, aber die Kunden scheint das nicht wirklich zu stören.

Die erste Elektro-Plattform von BMW kommt dann gegen 2025 und wenn das mit dem aktuellen Portfolio so weitergeht und so gut läuft, dann behaupte ich mal, dass die Marke nicht besonders viel Geld in Alternativen stecken wird. Bisher hat BMW ja auch nur einen möglichen X5 mit Wasserstoff-Antrieb für 2025 in der Planung.

Dem gegenüber steht ein Portfolio von locker 10 Elektroautos.

Die Transformation ist also auch bei BMW vollelektrisch und mit über 7 Prozent ist das auch langsam keine Nische mehr, der Anteil am Umsatz ist sogar noch größer.

