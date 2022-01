BMW packt „Kino-Erlebnis“ mit 8K-Display und Amazon Fire TV in die Autos

BMW möchte für mehr Entertainment im Auto sorgen, entweder für Passagiere, die hinten mitfahren, oder wenn man eventuell auch mal an einer Ladesäule steht. Im Rahmen der CES hat man daher den BMW Theatre Screen offiziell vorgestellt.

Es handelt sich hier um ein 31 Zoll großes und sehr breites Display im 32:9-Format, welches wahlweise in 4K oder 8K auflöst. Dazu kommt noch ein Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System und Basis ist der Amazon Fire TV als OS.

Über das Display können also diverse Inhalte gestreamt werden und BMW ist stolz, dass man bereits 5G in den Autos als Standard nutzt. Gesteuert werden die Inhalte über Touch-Felder in den Türen oder direkt über das Display (besitzt Touch).

8K-Inhalte gibt es noch nicht, daher wirbt man derzeit mit 4K-Inhalten und wer möchte, der kann sich die Serien und Filme auch in 16:9 oder 21:9 anschauen, dann aber eben gezoomt oder mit Balken. Und nein, das Display hängt nicht die ganze Zeit herunter, es ist flexibel und kommt nur zum Einsatz, wenn man es möchte.

Finde ich gar keine schlechte Idee, auch wenn so eine Option lieber vorne hätte, da die Fahrersitze bequemer sind. Mal schauen, was dieser Spaß aber kosten wird.

