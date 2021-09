BMW-Konzept zeigt kompaktes Elektroauto … für 2040

Die IAA ist in diesem Jahr auch die große Bühne für elektrische Konzeptautos, die dann in zwei bis drei Jahren kommen. Nun, der BMW i Vision Circular geht noch einen Schritt weiter, das ist tatsächlich ein Konzeptauto für das Jahr 2040.

Bei diesem Konzept für ein Elektroauto geht es aber nicht darum mit einer guten Reichweite in der Kompaktklasse für 2025 zu glänzen, es geht um Nachhaltigkeit. Der BMW i Vision Circular soll ein komplett nachhaltiges Elektroauto werden.

BMW strebt bei dieser Studie also eine Recycling-Quote von 100 Prozent an, was derzeit noch Zukunftsmusik ist, daher auch 2040. In diesem Jahrzehnt will man sich zunächst auf 50 Prozent steigern, was aber auch ein guter Ansatz ist.

Mit Blick auf die Nachhaltigkeit geht es nicht nur darum, dass man Elektromotoren und Akkus in die Autos packt und mit einem hohen Drehmoment wirbt, es geht auch darum, dass die Autos wirklich nachhaltig und nicht nur elektrisch werden.

Das Auto zeigt aber auch, wie sich BMW das eigene Design in zehn bis zwanzig Jahren vorstellt. Die Niere auf der Front bleibt sogar und es sieht schon fast ein bisschen wie in den Memes aus, BMW spendiert dieser fast die ganze Front.

Was ich auch sagen muss: Ich hätte mir sowas auch als konkretes Konzept für 2023 oder so gewünscht. Nach dem i3 ist der Fokus auf große und teure Autos bei BMW gerückt, ein kompaktes Elektroauto würde der Marke sicher nicht schaden.

