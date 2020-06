BMW plant individuelle Optik für einzelne Modelle

BMW möchte die einzelnen Modelle stärker voneinander abheben. Ein BMW X3 soll zum Beispiel weniger wie eine kleine Version vom BMW X5 aussehen und der 4er soll nicht wie eine kleiner Version vom 8er wirken. Die Kunden wollen laut BMW ein individuelles Design und das strebt der Autohersteller laut Autocar an.

Vor allem bei BMW sehe die Modelle meiner Meinung nach sehr ähnlich aus und womöglich war der neue 4er Coupé ein erster Schritt in die neue Richtung. Das unterscheidet sich doch etwas mehr von Modellen wie dem 3er BMW, auch wenn die neue Front (siehe Beitragsbild) nicht jedem Kunden zusagen wird.

