BMW plant X5 mit Wasserstoff-Antrieb ab 2025

BMW wirbt gerne mit dem iX5 Hydrogen, einem umgebauten X5, der mit einem Wasserstoff-Antrieb ausgestattet ist. Bisher wirbt man aber nur mit einem Konzept und baut parallel Elektroautos. Das könnte sich ab 2025 allerdings auch ändern.

BMW will Wasserstoff in Serie bringen

Gegenüber Nikkei hat Pieter Nota von BMW bestätigt, dass man gegen 2025 einen X5 mit Wasserstoff-Antrieb in Serie schicken möchte. BMW sieht diese Technologie vor allem bei größeren SUVs als „notwendig“ an, was auch einen guten Grund hat.

Sie sind schwerer und höher und daher haben sie als rein elektrische Version nicht die beste Reichweite. BMW setzt auf eine Partnerschaft mit Toyota, die gerne mit E-Fuels oder Wasserstoff werben. Und Pieter Nota nennt hier noch ein Argument.

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist nicht überall gleich gut. Da sage ich aber mal: Viel Spaß eine Ladeinfrastruktur für Wasserstoff in Gebieten aufzubauen, die noch nicht einmal simple Ladesäulen für Elektroautos haben. Da glaube ich nicht dran.

Ich bin skeptisch bei Wasserstoff und E-Fuels bei privaten PKW, denn das ist viel zu teuer und am Ende entscheidet meistens der Preis. Verbrenner sind bei BMW jetzt jedenfalls auch raus, doch das mit dem Wasserstoff will man nicht aufgeben.

