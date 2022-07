Toyota warnt vor Elektroauto-Hype

Die Automobilbranche ist sich mittlerweile einig: Die Klimakrise ist echt und obwohl die privaten PKWs nicht den größten Anteil daran haben, sind auch sie ein Teil des Problems und müssen CO2-frei werden. Die aktuell beste Lösung: Elektroautos.

Einige Hersteller sind da schon ganz vorne dabei, andere nicht unbedingt. Toyota ist zum Beispiel, obwohl sie weltweit die Nummer 1 seit zwei Jahren sind, nicht als Vorreiter der Elektromobilität bekannt. Man versucht jetzt allerdings aufzuholen.

Und was macht man, wenn man bei einer Technologie nicht vorne dabei ist? Man redet sie schlecht. Gill Pratt, Chef des Toyota Research Institute, ist der Meinung, dass Elektroautos einen zu großen Hype erleben und nicht die Lösung sind.

Es sei wichtig, dass auch andere Antriebe kommen. In einem Interview mit Autocar hat er sich sogar dazu hinreißen lassen und behauptet, dass es am Ende des Tages keine Rolle für die Umwelt spielt, ob man ein Elektroauto oder einen Hybriden kauft:

Cradle to grave, the evidence is that PHEV [plug-in hybrid] and BEV are very close – certainly close enough to suggest that picking one over the other as the ultimate solution isn’t currently always the correct answer and that PHEV more often than not currently is the better choice.